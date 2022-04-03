هل استحم بوتين بدم الغزال؟.. تقارير عن إصابة الرئيس الروسي بمرض خطير

كشفت وكالة أنباء استقصائية روسية أن فريقًا من أطباء السرطان يزور بشكل متكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منزله، أو يرافقه في رحلات، وسط تساؤلات متزايدة حول صحة الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا.
وحسب موقع "الحرة": أفاد التحقيق الجديد الذي أجرته مؤسسة "Proekt"، بأن طبيب سرطان الغدة الدرقية زار بوتين 35 مرة خلال الأربع سنوات الماضية.
وذكر التحقيق أن يفغيني سيليفانوف، جراح الأورام المتخصص في سرطان الغدة الدرقية، زار بوتين في مقر إقامته بمدينة سوتشي على البحر الأسود 35 مرة وقضى معه نحو 166 يومًا.
كذلك زار اثنان من أخصائيي الأذن والأنف والحنجرة، وهما إيغور إسكوف، وأليكسي شيغلوف، الرئيس الروسي بشكل متكرر.
سافر أليكسي شيغلوف لرؤية بوتين 59 مرة، وقضى ما مجموعه 282 يومًا معه بين عامي 2016 و2020؛ وفقًا للتقرير.
ونقلت المؤسسة عن طبيب، لم تكشف عن هويته، القول إن أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك السرطان، عادة ما يتم تشخيصها لأول مرة من قبل أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وبعد ذلك يشارك طبيب الأورام والجراح في العلاج.
وينقل "الحرة" عن موقع "بزنس إنسايدر" أن المؤسسة الاستقصائية تمكنت من معرفة هوية الأطباء الذين أمضوا وقتًا مع بوتين من خلال فحص فواتير الإقامة الفندقية المنشورة على موقع المشتريات الحكومية.
وقال التقرير: إن التواريخ التي أقام خلالها الأطباء في فنادق سوتشي تزامنت مع زيارات بوتين الرسمية للمدينة، أو فترات اختفى فيها بشكل غامض عن أعين الناس.
وبين التقرير أن متوسط عدد العاملين الطبيين في الوفد المرافق لبوتين ارتفع من خمسة في 2016 و2017 إلى تسعة في 2019.
وضم أعضاء الفريق الطبي التابع لبوتين أيضًا: أطباء تخدير، وجراح أعصاب، وأخصائي أمراض معدية، وطبيب عناية مركزة.
التقرير تحدث أيضًا عن أن بوتين اعتمد على طرق الطب البديل من خلال الاستحمام في دم مستخرج من قرون الغزلان.
وقال التقرير: إن بوتين اتبع العلاج البديل بناء على توصية من وزير دفاعه الروسي سيرغي شويغو؛ حيث يُعتقد أن دم الغزلان يحسن نظام القلب والأوعية الدموية ويجدد شباب الجلد.
ويقول الموقع: إن عملية استخراج الدم من قرون الغزلان تتم عبر قطعها فيما لا يزال الحيوان على قيد الحياة، في عملية يقول نشطاء حقوق الحيوان: إنها تشبه عملية قلع أظافر شخص ما.
ولم يُشاهد بوتين علنًا في شهر سبتمبر 2021؛ حيث يسود اعتقاد داخل الأوساط الطبية أنه خضع لعملية معقدة تتعلق بمرض الغدة الدرقية؛ حسبما ذكر التقرير الاستقصائي.
وظهر بعدها بوتين بوجه منتفخ بشكل ملحوظ؛ مما أثار شائعات بأنه يتناول منشطات غالبًا ما تستخدم لعلاج سرطان الغدة الدرقية.
وكان الكرملين رفض في السابق الإجابة عن استفسارات حول صحة بوتين، وأصر متحدث حكومي في عام 2020 على أن صحته "ممتازة".