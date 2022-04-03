هل استحم بوتين بدم الغزال؟.. تقارير عن إصابة الرئيس الروسي بمرض خطير

ونقلت المؤسسة عن طبيب، لم تكشف عن هويته، القول إن أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك السرطان، عادة ما يتم تشخيصها لأول مرة من قبل أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وبعد ذلك يشارك طبيب الأورام والجراح في العلاج.