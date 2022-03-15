هل عادوا للمربع صفر؟.. الصين تفرض إغلاقًا على 30 مليون شخص

وأعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ أي أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق، في وقت تتفشى فيه المتحورة أوميكرون في أنحاء البلد، الذي اتبع نهجًا متشددًا قائمًا على "صفر إصابات كوفيد".