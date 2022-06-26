هل كان "الكوكب الأحمر" صالحاً للسكن؟ "ناسا" ترجح وتبدي أسباباً!

وأوضح أشوين فاسافادا، قائد مشروع "كيوريوسيتي" في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: "لم نعد نرى رواسب البحيرة التي رأيناها منذ سنوات منخفضة على جبل شارب. بدلاً من ذلك، نرى كثيراً من الأدلة على مناخات أكثر جفافاً، مثل الكثبان الرملية الجافة التي كانت تدور حولها أحياناً تيارات. هذا تغيير كبير حصل للبحيرات التي استمرت لملايين السنين من قبل".