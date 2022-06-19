هل يؤثر لون السيارة في قيمتها؟! دراسة أمريكية تجيب

ويتضح من خلال الدراسة الأمريكية، أن أكثر الألوان التي تسهم في الحفاظ على سعر السيارة عند إعادة بيعها هو اللون الأصفر؛ مشيرة إلى أن السيارات المستعملة في العالم عادة تفقد 15% من قيمتها بسبب اللون في أغلب الأسواق العالمية؛ إلا أن السيارات ذات اللون الأصفر لا تفقد أكثر من 10.5%.