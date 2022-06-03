هل يحصل الكويتيون على تأشيرة "شنغن"؟

ولفت رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن "الموافقة تتم في البرلمان الأوروبي عن طريق التصويت على قرار الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنغن)، لذلك كانت هناك عدة لقاءات مع رئيسة لجنة (وفد) العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د. هانا نيومان، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعضوة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ماريا أرينا، ورئيسة حزب الاشتراكيين والديموقراطيين بالبرلمان أراشيا غارسيا بيريز".