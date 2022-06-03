هل يحصل الكويتيون على تأشيرة "شنغن"؟

نقلت مصادر صحفية، عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وجود مؤشرات إيجابية بشأن ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن".
وقال رئيس البرلمان الكويتي بهذا الشأن: "إن مؤشرات اجتماعات الوفد البرلماني الكويتي مع رؤساء اللجان والأحزاب في البرلمان الأوروبي إيجابية جداً بشأن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن"، موضحاً أن موافقة البرلمان الأوروبي مطلب أساسي لإتمام هذا الملف.
وأشار الغانم، في تصريح صحافي في أعقاب سلسلة اجتماعات عقدها مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إلى أن "ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن) خرج من المفوضية الأوروبية، ويحتاج إلى الموافقة من قِبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي".
ولفت رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن "الموافقة تتم في البرلمان الأوروبي عن طريق التصويت على قرار الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنغن)، لذلك كانت هناك عدة لقاءات مع رئيسة لجنة (وفد) العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د. هانا نيومان، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعضوة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ماريا أرينا، ورئيسة حزب الاشتراكيين والديموقراطيين بالبرلمان أراشيا غارسيا بيريز".