هل ينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الهواء؟!.. مركز السيطرة على الأمراض يجيب

نفى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن ينتقل الفيروس الذي يسبب جدري القرود عبر الهواء، كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن المرض ينتقل بشكل أساسي من خلال ملامسة سوائل الجسم أو قروح الشخص المصاب مباشرة أو من الجلد إلى الجلد، أو من خلال الاتصال المباشر مع المواد التي لامست السوائل والقروح الجسدية للمصابين مثل الملابس والبطانيات والشراشف وغيرها، ومن خلال إفرازات الجهاز التنفسي عندما يكون هناك اتصال وثيق ومستمر وجهًا لوجه".
وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية قبل أيام، أن فيروس جدري القرود يمكنه الانتقال من خلال الهواء، والسفر لمسافات بعيدة كما هو الحال مع فيروس كورونا "كوفيد-19".
ونفى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية مع بداية انتشار كورونا، انتقال الفيروس عبر الهواء قبل أن يعود ويقر بعد ذلك (مايو 2021) بانتقاله عبر الهواء.