هل ينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الهواء؟!.. مركز السيطرة على الأمراض يجيب

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن المرض ينتقل بشكل أساسي من خلال ملامسة سوائل الجسم أو قروح الشخص المصاب مباشرة أو من الجلد إلى الجلد، أو من خلال الاتصال المباشر مع المواد التي لامست السوائل والقروح الجسدية للمصابين مثل الملابس والبطانيات والشراشف وغيرها، ومن خلال إفرازات الجهاز التنفسي عندما يكون هناك اتصال وثيق ومستمر وجهًا لوجه".