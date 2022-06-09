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هيئة اللقاحات الألمانية توصي بتطعيم مَن هم فوق 18 عامًا ضد جدري القردة
أوصت هيئة اللقاحات الألمانية بتطعيم كل من هم فوق 18 عامًا ضد جدري القردة، جاء ذلك بعد أن تفشى مرض جدري البقر في أوروبا.
قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن لدينا حاليًّا 780 إصابة بجدري القرود تتراوح أعمارهم ما بين 20 لأكثر من 40 عامًا لأشخاص لهم علاقة وثيقة مع أشخاص مصابين بالمرض.
وأضاف برينان - خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول آخر مستجدات جدري القردة - أن الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة للإصابة بالمرض.