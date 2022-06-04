هيونداي تعلن إطلاق أول سفينة كبيرة مسيرة في المحيط

وأوضحت هيونداي، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سفينتها المسيرة "بريزم كوريج" أكملت أول ملاحة ذاتية في العالم عبر المحيط من فريبورت في خليج المكسيك.