هيونداي تعلن إطلاق أول سفينة كبيرة مسيرة في المحيط

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية عن تسييرها وإطلاقها أول سفينة كبيرة ذاتية القيادة في المحيط.
وأوضحت هيونداي، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سفينتها المسيرة "بريزم كوريج" أكملت أول ملاحة ذاتية في العالم عبر المحيط من فريبورت في خليج المكسيك.
وتستخدم السفينة ذاتية القيادة نظام تشغيل "هيناس 2" الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوجيه السفينة في نصف رحلتها، التي بلغت حوالي 12.427 ميلًا.
وتسمح تقنية القيادة الذاتية في السفينة لها بتحديد السفن الأخرى المحيطة، وتوقع ظروف الطقس وارتفاعات الأمواج المختلفة لتحديد السرعة والوجهة المناسبة.
ويعمل النظام ذاتي القيادة في السفينة على تقليل استخدامها للوقود بنحو 7% وخفض الانبعاثات بنحو 5%؛ ما سيساعد البيئة المحيطة ويقلل من تغير المناخ.
ولكن حتى الآن النصف الآخر من الرحلة لا يزال يتطلب طاقم ملاحة بشرية، خاصة عند الوصول إلى الموانئ والممرات المائية المزدحمة والملتحمة، خشية أن تقع حوادث.
وتسعى هيونداي والشركة المصممة لنظام تشغيل السفينة إلى البدء في تسويق النظام نهاية العام الجاري 2022، وتأمل في تطويره ليتم اختبار رحلة قيادة ذاتية كاملة بدون أي عنصر بشري.