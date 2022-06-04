وافدة هندية تستغيث بأهلها: "شينجال وباواجي" يعذبانني في الكويت

وأوضحت "سرافاني" في استغاثتها أن محتجزيها هما وسيطا تشغيل خادمات هنديين، موضحة أنهما كانا قد كلفاها في البداية بالعمل لدى إحدى الأسر في الكويت، لكنها تركت العمل بسبب سوء المعاملة وطلبت من الوسيطين إما أن يجدا لها عملًا آخر وإما أن يعيداها إلى الهند.