واقعة فساد أمريكية.. شاهد لماذا سرقت موظفةٌ 40 مليون دولار من جامعة

وللتغطية على السرقات، زورت جيمي وثائق خاصة بالكلية، للزعم بأنها تحتاج لشراء الأجهزة الإلكترونية، وكانت كل طلبيات الشراء أقل من 10 آلاف دولار؛ وذلك أن أي طلب يزيد على هذا الرقم يتطلب موافقة إضافية، وهو ما قد يثير الشكوك.