واقعة مأساوية.. أب مصري يلحق بابنه المتوفى بعد نصف ساعة من رؤية جثمانه

شهدت قرية مصرية بإحدى محافظات الدلتا، مساء أمس، حادثة مأساوية مهيبة، عقب وفاة أب ونجله في واقعتَيٍن منفصلتَيْن لا يفصل بينهما سوى نصف ساعة، وتمّ تشييع جثمانَي الأب ونجله اللذين تعلقا ببعضهما بعضا، ولحق الأب بابنه عقب وفاة الثاني غريقاً في أثناء استحمامه بالترعة، وكانت وفاة الأب حزناً عليه بعد رؤيته جثمانه بالمستشفى.