واقعة مأساوية.. شاهد عريس يقتل صديقه برصاصة خاطئة في حفل زفافه

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" يظهر مانيش ماديشيا وهو يستلم المسدس بينما كان يقف على خشبة المسرح، لكنه أطلقه بالخطأ نحو صديقه بابولال ياديف "35 عاماً"، الذي كان يقف وسط الحشد في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج في أوتار براديش يوم الأربعاء.