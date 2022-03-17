وثائق روسية.. برنامج سري أمريكي عن "نقل الأمراض للبشر بالخفافيش"

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كونوشينكوف: إن الوزارة سوف تقدم وثائق جديدة حول تطوير المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، حيث ذكر أن الولايات المتحدة كانت تنفذ برنامجًا سريًا لعدة سنوات على أساس منهجي في معمل بمدينة خاركوف الأوكرانية تدرس فيه نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.