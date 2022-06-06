وجبة طعام يابانية تدفع مصريًا لطلب فسخ عقد زواجه

يستكمل الزوج حديثه: حاولت تغيير أكل زوجتي لكنها رفضت وفضلت تناول الطعام بمفردها، حينها شعرت برغبة في عدم تناول الطعام أو العيش معها، حتى تركت زوجتي المنزل ونقلت إقامتها إلى منزل أهلها، وعندما ذهبت لمنزل والديها للتحدث معها ومع الأسرة عن أفعالها وتصرفاتها بمنزل الزوجية، صرخت وقامت بطردي من منزلهم.