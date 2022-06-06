وجبة طعام يابانية تدفع مصريًا لطلب فسخ عقد زواجه

فلوسي ضايعه على أكل السوشي ومراتي مبتزهقش"، هكذا برر المصري "أسامة. م"، صاحب محل لبيع الملابس الحريمي، تواجده بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة شرقي القاهرة؛ لرفع دعوى فسخ عقد زواجه لشعوره باستحالة المعيشة مع زوجته.
وحسب موقع "مصراوي"، يقول "أسامة" 30 سنة: تزوجت من "بسمة. ع"، 28 سنة، صاحبة صالة عرض لوحات فنية، بعد ترشيحها من والدتي وعقب التعرف عليها أثناء تواجدها في المحل الخاص بي، وافقت عليها بسبب تربيتها داخل أسرة ملتزمة دينيًا، لكن لم أكن أعلم بحبها لأكلة "السوشي" الياباني.
أشار الزوج إلى أن طبيعة عمل زوجتي تجعلها خارج المنزل باستمرار، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على إعداد الطعام في المنزل إلا يوم إجازتها فقط، "كل يوم بره البيت وترجع معاها سوشي".
يستكمل الزوج حديثه: حاولت تغيير أكل زوجتي لكنها رفضت وفضلت تناول الطعام بمفردها، حينها شعرت برغبة في عدم تناول الطعام أو العيش معها، حتى تركت زوجتي المنزل ونقلت إقامتها إلى منزل أهلها، وعندما ذهبت لمنزل والديها للتحدث معها ومع الأسرة عن أفعالها وتصرفاتها بمنزل الزوجية، صرخت وقامت بطردي من منزلهم.
يختتم الزوج: تحدثت مع والد زوجتي عبر "فيس بوك" لإتمام إجراءات الطلاق لكنه لم يرد، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 97 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.
جدير بالذكر أن السوشي طعام ياباني شهير. يصنع من الأرز مع تغطيته بشرائح سمك نيئة مستطيلة منزوعة الجلد.