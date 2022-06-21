وزنها 300 كيلوغرام.. شاهد رجلًا يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة في العالم

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بلغ طول السمكة، وهي من نوع "الراي اللاسع" العملاقة، 4 أمتار تقريبًا من رأسها إلى ذيلها، وكان وزنها أقل بقليل من 300 كيلوغرام، متخطية الرقم القياسي المسجل لسمكة اكتشفت في تايلاند في عام 2005 من نوع السلور العملاق، والتي بلغ وزنها 293 كيلوغرامًا.