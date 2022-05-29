وزيرة مصرية: ابني متهم بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن ابنها يُحاكَم أمام القضاء الأمريكي، بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة.
وقالت "مكرم" في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": إنها وأسرتها "في محنة شديدة، ونمرّ بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وتابعت في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك": "هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".
وأضافت: "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية؛ لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أمًّا مؤمنة تُواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب؛ فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرِّق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".
وأكملت الوزيرة في منشورها: "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم".
وطالبت الوزيرة وسائل الإعلام بـ"تحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في تعاملها مع المحنة التي ألمّت بأسرة مصرية تنتظر حكمًا لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اتهام رامي (26 عامًا) بقتل اثنين من زملائه؛ مشيرة إلى أن محكمة أمريكية حددت 17 يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.