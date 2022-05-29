وزيرة مصرية: ابني متهم بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة

وأضافت: "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية؛ لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أمًّا مؤمنة تُواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب؛ فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرِّق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".