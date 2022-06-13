وزير الصحة الأمريكي يصاب بكورونا مرتَيْن في أقل من شهر

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنه لا يعتقد أن بيسيرا كان على اتصال وثيق ببايدن أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي كانت نتيجة اختبارها إيجابية أيضًا في وقت سابق من هذا الربيع.