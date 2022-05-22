وزير خارجية أمريكا: أردت أن أغني لبوتين فحذروني.. قصة التصريح الغريب

في إشارة واضحة إلى تردي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح غريب: أردت أن أغني لبوتين، لكنهم حذروني أنه "أمر محرج للجميع".
وتحت عنوان "بلينكن أراد أن يغني لبوتين: لن نعود إلى بعض مرة أخرى" قال موقع "روسيا اليوم"، لمَحَ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن السلطات الأمريكية الحالية لا تخطط لتحسين العلاقات مع القيادة الروسية بعد الآن.
وأضاف الموقع، قال بلينكن في حديثه يوم السبت إلى خريجي جامعة جورج تاون مازحا: "نعم، غنت تايلور سويفت في حفل تخرج في جامعة نيويورك، لكن فريقي لم يسمح لي بإحضار غيتاري إلى هنا لإهداء أغنية تايلور سويفت: لن نعود معا أبدا مرة أخرى، للرئيس بوتين".
وأردف: "قالوا إن ذلك سيكون غير دبلوماسي ومحرجا للجميع".
وفي رد فعله، بدأ موقع "روسيا اليوم" الخبر بعبارة: "مَن منعه؟"، في دعوة لبلينكن لكي يغني ما يشاء، فلن يهتم بوتين بما يغني وبما وصلت إليه العلاقة بين البلدين.