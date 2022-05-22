وزير خارجية أمريكا: أردت أن أغني لبوتين فحذروني.. قصة التصريح الغريب

وتحت عنوان "بلينكن أراد أن يغني لبوتين: لن نعود إلى بعض مرة أخرى" قال موقع "روسيا اليوم"، لمَحَ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن السلطات الأمريكية الحالية لا تخطط لتحسين العلاقات مع القيادة الروسية بعد الآن.