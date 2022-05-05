وسط أكبر تفشٍ لـ"كورونا".. الصين تطالب ملايين العاملين بالعمل من منازلهم

بدت شوارع الحي التجاري في بكين مقفرة، اليوم (الخميس)، بعدما طلبت الحكومة من المواطنين العودة إلى العمل عن بعد، وأغلقت العشرات من محطات المترو بعد عطلة وطنية باهتة أرخت بثقلها عليها تدابير الحد من فيروس كورونا.