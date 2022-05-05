وسط أكبر تفشٍ لـ"كورونا".. الصين تطالب ملايين العاملين بالعمل من منازلهم

بدت شوارع الحي التجاري في بكين مقفرة، اليوم (الخميس)، بعدما طلبت الحكومة من المواطنين العودة إلى العمل عن بعد، وأغلقت العشرات من محطات المترو بعد عطلة وطنية باهتة أرخت بثقلها عليها تدابير الحد من فيروس كورونا.
وتتمسك السلطات الصينية باستراتيجية "صفر كوفيد" بما يشمل فرض إغلاق وحملة فحوص واسعة للحد من أكبر تفش للفيروس منذ أوائل أيام الوباء، وأغلقت أحياء بأكملها من العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات.
وأفادت بكين بتسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس اليوم، غداة تأكيدها أن سكان حي تشاويانغ الأكثر اكتظاظًا ويضم 3,5 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم، وفقاً لـ"فرانس 24".
وشجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل من منازلهم، بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.
وتتخذ السلطات خطوات حذرة، منذ أن أدت تدابير إغلاق مطولة في المركز المالي الجنوبي، إلى نقص في المواد التموينية وأثارت غضباً شعبياً.