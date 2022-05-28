وفاة رضيعة وشقيقتها جراء انهيار المنزل عليهما

واستطاعت قوات الإنقاذ البري من استخراج طفلة "10 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية"، وشقيقتها الرضيعة "عام واحد"، نجلتي مالك المنزل، من تحت الأنقاض، وكانتا قد فارقتا الحياة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.