وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي متأثرة بإصابتها جرّاء انفجار

وفي يوم 16 مايو الماضي؛ أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجاراً بسبب تسرُّب غازي أسفر عن تعرُّض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على أثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.