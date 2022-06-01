وفاة مطرب هندي.. شاهد فيديو اللحظات الأخيرة على المسرح

وتدفقت عبارات التأبين للمغني، البالغ من العمر 53 عامًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليود تعازيهم، حسب "سكاي نيوز عربية".