وفاة وإصابة شخصَيْن من طاقم ناقلة سعودية في هولندا

ولم تكشف التقارير تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن الشخصين تلقيا الإسعافات الأولية إلا أن أحدهما فارق الحياة على متن الناقلة، في حين تمّ نقل الآخر الى المستشفى، وهو في حالة صحية خطيرة، بينما بدأت الجهات المختصّة في هولندا التحقيقات في الحادث.