وفاة وإصابة شخصَيْن من طاقم ناقلة سعودية في هولندا

قالت تقارير هولندية إن اثنين من أفراد طاقم ناقلة بحرية سعودية تعرَّضا لإصاباتٍ خطيرة أدت إلى وفاة أحدهما، في حين تمّ نقل الآخر الى المستشفى في أثناء رسوّ الناقلة في أمستردام أمس الأول.
وأشارت إلى أن أفراد طاقم الطائرة كانوا يقومون بأداء مهامهم الروتينية في أحد صهاريج البضائع الخاصة بالسفينة في أثناء وجودها في مرسى أمستردام بهولندا.
ولم تكشف التقارير تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن الشخصين تلقيا الإسعافات الأولية إلا أن أحدهما فارق الحياة على متن الناقلة، في حين تمّ نقل الآخر الى المستشفى، وهو في حالة صحية خطيرة، بينما بدأت الجهات المختصّة في هولندا التحقيقات في الحادث.