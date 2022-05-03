وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض في إندونيسيا

وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال الأيام الماضية، من فيروس الالتهاب الكبدي الغامض، الذي ينتشر بين الأطفال، حيث أُصيب به نحو 200 طفل على مستوى العالم، ولا تزال أسبابه غير معروفة وما إذا كان له علاقة بانتشار فيروس كورونا من عدمه.