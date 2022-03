وقاية من السكري.. هذه الفاكهة توقف الرغبة في تناول السكر

وينقل موقع "Eat This Not That" عن أخصائية التغذية سيدني جرين: تؤدي الرغبة الشديدة في تناول السكر إلى نقص في البروتين أو تقيد للكربوهيدرات في النظام الغذائي، وفي هذه الحالة يفضل اللجوء إلى الفواكه بطيئة الحرق مع مصادر الدهون والبروتينات لتهدئة الرغبة الشديدة.