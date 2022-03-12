وقاية من السكري.. هذه الفاكهة توقف الرغبة في تناول السكر

وحسب موقع "روسيا اليوم": كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية كينجز بلندن، أن انخفاض نسبة السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع، ويفضي إلى استهلاك مفرط للسعرات الحرارية لتعويض ذلك، وفي هذه الحالة، الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ما يعتبر المفتاح لسحق تلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.