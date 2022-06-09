وقف العمدة يفاخر بالإنجاز.. شاهد النهاية الكارثية لافتتاح جسر معلق بالمكسيك

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وقع الحادث أول أمس الثلاثاء، في مدينة كويرنافاكا عاصمة ولاية موريلوس شمالي المكسيك، عندما وقف عمدة مدينة كويرنافاكا خوسيه لويس أوريوستيغوي، وسط حشد من 25 من المسؤولين والصحفيين، كان يفاخر بافتتاح الجسر فوق مجرى النهر، عندما انهار الجسر وسقط العمدة والمسؤولون من ارتفاع 3 أمتار في أخدود صخري.