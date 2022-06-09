وقف العمدة يفاخر بالإنجاز.. شاهد النهاية الكارثية لافتتاح جسر معلق بالمكسيك

في حفل الافتتاح، وقَف عمدة مدينة كويرنافاكا المكسيكية يفاخر بالجسر المعلق الذي تمت إعادة بنائه، وأفسح المجال ليتقدم المشاركون في الحفل؛ لكن فجأة انهار الجسر؛ مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بكسور في العظام.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وقع الحادث أول أمس الثلاثاء، في مدينة كويرنافاكا عاصمة ولاية موريلوس شمالي المكسيك، عندما وقف عمدة مدينة كويرنافاكا خوسيه لويس أوريوستيغوي، وسط حشد من 25 من المسؤولين والصحفيين، كان يفاخر بافتتاح الجسر فوق مجرى النهر، عندما انهار الجسر وسقط العمدة والمسؤولون من ارتفاع 3 أمتار في أخدود صخري.
جدير بالذكر أن الجسر المعلق تمت إعادة بنائه مؤخرًا، وهو مصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية، ويظهر في فيديو انتشر أن الانهيار ناتج عن انفصال الألواح عن السلاسل.
وقال كواوتيموك بلانكو، حاكم ولاية موريلوس: "إن زوجة العمدة خوسيه لويس أوريوستيجوي والصحفيين كانوا من بين الذين كانوا على الجسر عندما سقط بهم".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تُعالَج زوجة العمدة من كسر في ساقها.
كما نُقل العمدة خوسيه لويس أوريوستيجوي إلى المستشفى، وهو يعاني من إصابات طفيفة.
كما ذكرت حكومة مدينة كويرنافاكا في بيانها، "أن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين بالمدينة ومراسلًا محليًّا أصيبوا، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية. ولم ترد معلومات عن حالتهم".
وأرجع بعض المحللين سقوط الجسر المعلق، أثناء مرور المسؤولين والصحفيين عليه، أثناء حفل الافتتاح، بسبب تجاوز السعة المقدرة لاستيعاب الجسر.