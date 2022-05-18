يبلغ من العمر 112 عامًا.. هذا المزارع هو أكبر رجل على قيد الحياة

وقالت "موسوعة غينيس"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تثبتت رسميًّا في فبراير الماضي، من أن المزارع الفنزويلي خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.