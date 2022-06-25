يتحرّك بسرعة 12 كم/ ث.. كويكب ضخم يقترب من الأرض في هذا الموعد

ونقلت الصحيفة عن علماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قولهم: إن أي جسم في الفضاء الخارجي يزيد طوله على 100 متر، سيكون قادرًا على خلق قوة مدمرة أكثر بعشر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن الانفجارات البركانية.