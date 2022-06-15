يُحصِّل رسوم المخالفات ويُودِعها بحسابه.. 10 سنوات حبسًا لموظف بالمرور الكويتي

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس موظف في إدارة المرور بوزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه بدفع غرامة تقدر بـ200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام.