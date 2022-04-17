يقرأون عن اختطافي.. لماذا يخاف وزير الصحة الألماني على أطفاله؟!

وقال "لاوترباخ" لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أنا نفسي لستُ شخصًا قلقًا؛ ولكن لديّ مخاوف كبيرة على أطفالي. ويؤلمني بالطبع أن أطفالي يخافون عليّ.. ليس من الصواب أن يضطر أطفال لقراءة أن راديكاليين يريدون اختطاف والدهم".