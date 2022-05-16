يقطنها 24 مليون شخص.. الصين تعلن احتواء فيروس كورونا في شنغهاي

وأفاد مؤتمر صحفي حول الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بأن عدد السكان المقيمين في "مناطق الإدارة المغلقة" انخفض إلى ما لا يزيد على مليون شخص، وتمت السيطرة على الوباء بشكل فعال.