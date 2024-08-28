أول دولة إفريقية.. نيجيريا تتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح لمكافحة "جدري القرود"

وتلقّت نيجيريا جرعات اللقاح، تبرعًا من الولايات المتحدة، بعد أن أكدت وجود 40 حالة إصابة بالجدري هذا العام، لكنها قالت إن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من 700 حالة.