أول دولة إفريقية.. نيجيريا تتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح لمكافحة "جدري القرود"

تلقت نيجيريا 10 آلاف جرعة من لقاح لمكافحة الجدري، ما يجعلها أول دولة إفريقية تتلقى دفعة تلقيح، وسط تفشي مرض "جدري القرود"، أو ما يُعرف بـ"إمبوكس".
وبدأت الدولة تأمين اللقاحات قبل وقت طويل من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، في وقت سابق من أغسطس الجاري.
ولقد تضررت إفريقيا بشدة من الانتشار السريع للجدري في الفترة الأخيرة، وكانت هناك دعوات للاستجابة السريعة من الوكالات الدولية لمثل هذه الحالات الطارئة، وفق تقرير لـ"بي بي سي".
وتلقّت نيجيريا جرعات اللقاح، تبرعًا من الولايات المتحدة، بعد أن أكدت وجود 40 حالة إصابة بالجدري هذا العام، لكنها قالت إن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من 700 حالة.
ولم تسجل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أي وفيات بسبب الفيروس، كما لم تسجل أي حالات من متحول كليد 1بي، وهو متحول جديد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتشر أيضًا إلى الدول المجاورة.
وسجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة في وسط إفريقيا، أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها من إمبوكس، و615 حالة وفاة هذا العام.
ولا توجد حتى الآن لقاحات خاصة بجدري القرود، ولكن لقاحات الجدري تكافح المرض، وتصنعها شركتان للأدوية.
وتقول نيجيريا إنها ستعطي الأولوية للعاملين في مجال الصحة والمجتمعات المعرضة للخطر في الولايات الـ 13 المتضررة أثناء حملة التطعيم.
وتقدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أن هناك حاجة إلى 10 ملايين جرعة في جميع أنحاء القارة، وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأكثر احتياجًا.
ويثير متحول "كليد 1بي" قلقًا بين الحكومات والعلماء والهيئات الصحية الدولية، لكن من غير الواضح حاليًا مدى خطورة هذا المتغير ومدى انتشاره.
ويمكن أن يكون "إمبوكس"، قاتلًا إذا تُرِكَ دون علاج، ويسبب أعراضًا مثل الحمى وآلام العضلات وتضرر أنسجة البشرة في جميع أنحاء الجسم.