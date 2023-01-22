العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية في أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن؛ في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع، حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السبت.
وذكر المحامي بوب باور؛ في بيان، أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف".
وقال باور؛ إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".
وأضاف "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية التي تعود إلى عقود".
وأشار باور؛ إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ، وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.