بعد استعادتها.. فيديو: سر هروب 5 أسود من حديقة حيوان أسترالية

وقالت حديقة تارونجا للحيوان في سيدني، إنه تم العثور على خمسة أسود، أسد بالغ وأربعة أشبال، في منطقة صغيرة بجانب منطقة العرض الخاصة بها، مع وجود سياج طوله 1.8 متر يفصلها عن بقية الحديقة.