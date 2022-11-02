بعد استعادتها.. فيديو: سر هروب 5 أسود من حديقة حيوان أسترالية
أغلقت حديقة حيوان تارونجا الشهيرة في سيدني بأستراليا، اليوم، بعد هروب خمسة أسود من حظيرتها، وإطلاق حملة للبحث عنها واستعادتها، كاشفة عن سر هروب الأسود.
وقالت حديقة تارونجا للحيوان في سيدني، إنه تم العثور على خمسة أسود، أسد بالغ وأربعة أشبال، في منطقة صغيرة بجانب منطقة العرض الخاصة بها، مع وجود سياج طوله 1.8 متر يفصلها عن بقية الحديقة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قالت حديقة الحيوان في بيان: "لدى حديقة الحيوان بروتوكولات سلامة صارمة معمول بها لمثل هذا الحادث وتم اتخاذ إجراءات فورية. نجري بانتظام تدريبات لضمان استعدادنا".
وأضافت: "تمّ نقل جميع الأشخاص الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة. عاد أربعة من الأسود بهدوء إلى حظيرتها، وتمّت تهدئة شبل واحد بأمان. والشبل الآن مستيقظ وبصحة جيدة".
وعن سبب هروب الأسود، نقل موقع "نيوز" الأسترالي، عن مسؤولي الحديقة: إن جزءاً من السور المخصّص للأسود كان ضعيفاً، وتمكنت الأسود من الخروج من هذا الجزء، وتمّت معالجة هذا القصور.