مفتشية الشرطة الفرنسية تستمع لشهادة الراكب الثالث لسيارة "نائل"

أفاد مصدر قريب من ملف التحقيقات الجارية حول مقتل الفتى نائل مرزوقي برصاص شرطي في نانتير قرب باريس، بأن المفتشية العامة للشرطة الوطنية في فرنسا تستمع منذ صبيحة اليوم (الاثنين) لشهادة الراكب الثالث للسيارة التي كان يقودها "نائل" قبل مقتله.