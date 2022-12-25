أزمة كورونا تتفاقم في الصين.. اكتظاظ المستشفيات والمرضى يفترشون الأرض

في الوقت الذي تكافح فيه الصين موجة من الإصابات الجماعية بفيروس كورونا، اكتظت أقسام الطوارئ في المدن والبلدات الصغيرة الواقعة إلى جنوب غرب بكين.
ترفض وحدات العناية المركّزة استقبال سيارات الإسعاف في المستشفيات بمقاطعة خبي، فيما يبحث أقرباء المرضى عن أسرّة شاغرة، ويجلس المرضى على مقاعد في الممرات وعلى الأرضيات.
في مدينة باتشوو، التي تقع على بُعد 40 كيلومتراً شرق بايقوو، احتشد 100 شخص أو أكثر في جناح الطوارئ في مستشفى الشعب رقم 4 لانغفانغ.
ونظراً لعدم وجود أسرّة في الجناح، انتقل المرضى إلى الممرات.
انتشر المرضى على الأغطية على الأرض، بينما كان الموظفون ينقلون النقالات وأجهزة التنفس الاصطناعي.
لم يتضح عدد المرضى الذين أُصيبوا بفيروس كورونا.
يرى الخبراء أن الصينيين يعتمدون بشكل كبير على المستشفيات أكثر من البلدان الأخرى، ما يعني أنه من السهل زيادة العبء على الموارد الطبية في حالات الطوارئ.
وفي الوقت نفسه، فإن الموارد الطبية في قرى وبلدات الصين، التي تضم نحو 500 مليون شخص من مجموع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تأتي خلف المستشفيات الموجودة في المدن الكبرى، مثل بيجين وشنغهاي بفارق شاسع.
تفتقر بعض المقاطعات إلى سرير واحد لوحدة العناية المركّزة.