أزمة كورونا تتفاقم في الصين.. اكتظاظ المستشفيات والمرضى يفترشون الأرض

وفي الوقت نفسه، فإن الموارد الطبية في قرى وبلدات الصين، التي تضم نحو 500 مليون شخص من مجموع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تأتي خلف المستشفيات الموجودة في المدن الكبرى، مثل بيجين وشنغهاي بفارق شاسع.