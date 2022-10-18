فنانة مصرية تعلن عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها

وتحدثت إلهام شاهين عن تبرعها بالقلب، خلال لقاء لها على هامش تكريمها بحفل الموريكس دور، التي أقيم أول أمس؛ مشيرة إلى أنها سوف تتبرع بالقلب أول شيء؛ هذا لأن والدتها الراحلة كانت تعاني من هذا المرض، ورحلت دون أن تجد متبرعًا بالقلب ينقذها.