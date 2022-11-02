لمعالجة مشكلة نقص العمالة.. كندا تعلن حاجتها إلى نصف مليون مهاجر سنوياً

والعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد. وأشار فريزر إلى أن الحكومة تأمل أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر.