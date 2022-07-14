"قلبٌ ينبض في الفضاء".. صوت تردد غامض التقطته الأجهزة ويحير العلماء

وقال العالم في مجال الفيزياء الفلكية في معهد كافلي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي": إن الاكتشاف كان "غير معتاد"، وأضاف: "لم يكن (التردد) طويلًا فحسب؛ بل كانت هناك ذروات محددة للغاية، تصدر في كل جزء من الثانية، بوم بوم بوك، مثل نبضات القلب، وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الموجة ترددية بهذا الشكل".