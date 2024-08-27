"احقنوني بجرعة كبيرة".. وفاة نجم "فريندز" تكشف "انعدام السيطرة" على الكيتامين في هوليوود

كانت آخر كلمات نطق بها ممثل مسلسل "فريندز" (الأصدقاء)، ماثيو بيري، عند دخوله حوض الاستحمام الساخن في حديقته الخلفية المطلة على جبال سانتا مونيكا: "احقنوني بجرعة كبيرة".
وتسببت تلك الجرعة الكبيرة، كما كشفت وثائق المحكمة فيما بعد، من الكيتامين، وهو مادة مهلوسة ومخدر يُصرَف بوصفة طبية أصبح شائعًا لاستخداماته غير المسموح بها لعلاج الاكتئاب والقلق، وكانت تلك الحقنة الثالثة التي يُحقن بها الممثل في ذلك اليوم، في الوفاة، وفق "بي بي سي" فبعد ساعات من تلك الجرعة المميتة، عُثر على ممثل مسلسل "فريندز" ملقى على وجهه في حوض الاستحمام الساخن.
وأعلن الأطباء وفاته في مكان الحادث، ووجد الطبيب الشرعي أن "الكيتامين" كان السبب الرئيس وراء وفاته.
وكشف عن تفاصيل آخر يوم في حياة "بيري" في 28 أكتوبر 2023 في وثائق المحكمة، بعد تحقيق للشرطة أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص فيما يتعلق بوفاته.
وتقدم الوثائق نظرة عميقة للشرطة، تفيد بإدمانه المخدرات، وهو ما عانى منه لعقود من الزمان، ونظرة خاطفة على شبكة مخدرات الكيتامين في هوليوود.
وقال الأطباء والخبراء وفق "بي بي سي": إن زيادة شعبية الكيتامين في السنوات الأخيرة تسبب في انفجار السوق، مع توسع عيادات الكيتامين والخدمات عبر الإنترنت التي تسهل سبل الوصول إليه باعتباره دواءً بوصفة طبية، بالإضافة إلى سوق المخدرات غير المشروعة المزدهرة.
وقال د. ديفيد محجوبي رئيس المجلس الأمريكي لأطباء الكيتامين، لبي بي سي: "من السهل جدًا الحصول على الكيتامين، سواء أكان ذلك سرًا أم بوصفة طبية، لديّ مشاهير يحصلون على وصفة طبية مني. تعاطيه سهل للغاية، ولا صعوبة فيه على الإطلاق".