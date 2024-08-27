"احقنوني بجرعة كبيرة".. وفاة نجم "فريندز" تكشف "انعدام السيطرة" على الكيتامين في هوليوود

وتسببت تلك الجرعة الكبيرة، كما كشفت وثائق المحكمة فيما بعد، من الكيتامين، وهو مادة مهلوسة ومخدر يُصرَف بوصفة طبية أصبح شائعًا لاستخداماته غير المسموح بها لعلاج الاكتئاب والقلق، وكانت تلك الحقنة الثالثة التي يُحقن بها الممثل في ذلك اليوم، في الوفاة، وفق "بي بي سي" فبعد ساعات من تلك الجرعة المميتة، عُثر على ممثل مسلسل "فريندز" ملقى على وجهه في حوض الاستحمام الساخن.