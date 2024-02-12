"معركة الحصان الغاضب ولوح الزجاج".. شاهد أكثر ما أثار دهشة الناس في هذا الفيديو

رغم أن البعض يرى رفس الحصان الغاضب للزجاج وكسره أمرًا غريبًا، لكن هناك شيئًا آخر كان أكثر غرابة وإثارة لدهشة كل من شاهد هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "إيه باومز وورلد" الأمريكي للأخبار الطريفة، من غير الواضح ما السبب الذي جعل هذا الحصان يستشيط غضبًا ويقرر ضرب الزجاج والجدار بكل هذه القوة بساقيه الخلفيتين.
ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، الحصان وهو ينظر لبرهة من الوقت في الزجاج، ثم يستدير ويرفس بساقيه الخلفيتين الزجاج والجدار بقوة، حتى ينهار الملاط الأسمنتي المغطي للجدار، ويعاود الحصان النظر في الزجاج مرة أخرى، ثم يستدير ويكرر ما فعله، حتى يبدو أننا في معركة بين ضربات الحصان واللوح الزجاجي.
وفي النهاية يسقط اللوح الزجاجي سليماً، ليتحطم فقط عند اصطدامه بالأرض.
ورغم أن الموقع الأمريكي لم يشر إلى مكان أو زمان التقاط الفيديو، لكنه رصد رد الفعل المندهش لكل من شاهده، حيث يقول أحدهم: "يبدو أن الحصان غاضب من مشاهدة صورته في الزجاج".
أما أكثر ما أثار الدهشة والاستغراب فهو قوة اللوح الزجاجي، وقدرته على تحمل الضربات المتتالية للحصان.