"معركة الحصان الغاضب ولوح الزجاج".. شاهد أكثر ما أثار دهشة الناس في هذا الفيديو

ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، الحصان وهو ينظر لبرهة من الوقت في الزجاج، ثم يستدير ويرفس بساقيه الخلفيتين الزجاج والجدار بقوة، حتى ينهار الملاط الأسمنتي المغطي للجدار، ويعاود الحصان النظر في الزجاج مرة أخرى، ثم يستدير ويكرر ما فعله، حتى يبدو أننا في معركة بين ضربات الحصان واللوح الزجاجي.