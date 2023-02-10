أكثر من 21 ألف قتيل جرّاء الزلزال في تركيا وسوريا والآمال في العثور على ناجين تتضاءل

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين، 21 ألف قتيل، وفيما توالى وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من دول مختلفة إلى تركيا، دخلت أمس الخميس أولى القوافل إلى شمال غرب سوريا من معبر باب الهواء الحدودي.
إلى ذلك، تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواءٍ من البرد الشديد، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور أربعة أيام على الزلزال.
من جهة أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قيمة الأضرار من جرّاء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
وقالت الوكالة، في بيان، إن التمويل سيُسدَّد لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".
وأضافت، أن التمويل سيدعم أيضاً تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن؛ في وقتٍ سابقٍ، الخميس، اتصالا بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو؛ لمناقشة حاجات تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس؛ للصحافيين، "نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن أسهمت تركيا في كثيرٍ من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى".
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدّم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين؛ لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد؛ وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.