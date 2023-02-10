أكثر من 21 ألف قتيل جرّاء الزلزال في تركيا وسوريا والآمال في العثور على ناجين تتضاءل

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين، 21 ألف قتيل، وفيما توالى وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من دول مختلفة إلى تركيا، دخلت أمس الخميس أولى القوافل إلى شمال غرب سوريا من معبر باب الهواء الحدودي.