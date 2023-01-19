جريمة مروعة في المكسيك.. طفل يقتل صديقه لسبب غريب

قتل طفل في العاشرة طفلًا آخر يبلغ 11 سنة في المكسيك، بعدما أطلق النار عليه؛ لأنّه فاز في إحدى ألعاب الفيديو، على ما أفادت وسائل إعلام مكسيكية، الأربعاء.