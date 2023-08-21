بضع دقائق كافية للموت.. صورة أخيرة لطفل قبل مصرعه بـ"المسحوق القاتل"

ما لم يعرفه "آرثر" وعائلته هو أن الكومة التي ألقتها إحدى شركات البناء على جانب الطريق كانت في الواقع مسحوقًا من بقايا الحجر الجيري أو الكلسي، الذي يتسبب بتهيج الجلد والعينين في حالات الاتصال المباشر؛ ولكنه خطير بشكل خاص عند استنشاقه.