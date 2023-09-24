ارتكب جريمته ودخل المسجد يؤذن ويبكي.. اتهام طبيب بقتل والديه في مصر

تطلق هذه الجريمة المأساوية جرس إنذار بشأن من يعانون من المرض النفسي وخطورتهم على المحيطين بهم، فقد شهدت مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثة مسن وزوجته مقتولين داخل شقتهما السكنية، حيث تحوم الشبهة هو نجلهما الذي يعمل طبيب تخدير، بأنه هو الذي ارتكب هذه الجريمة وتخلص من والديه.