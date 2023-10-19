شاهد المقطع الذي هز مشاعر الملايين.. أب فلسطيني بحرقة: "مرتي وولادي ماتوا يا عالم"

ووثق مقطع مرئي المشهد الصادم، الذي هز مشاعر ملايين المشاهدين، حيث بدا الرجل في حالة صدمة وذهول، بينما حاول من حوله تهدئة روعه، وتخفيف مصابه الأليم، فيما ظهر في الخلفية حجم الدمار الذي أحدثه قصف الاحتلال الغاشم.