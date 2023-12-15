اتهامات لروسيا بشن حملة دعائية على "تيك توك" لنشر معلومات مضللة حول الحرب في أوكرانيا

اتهمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، روسيا، بشن حملة دعائية عبر تطبيق "تيك توك" لنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن هذه الحملة تتضمن نشر معلومات مضللة حول الحرب في أوكرانيا تستخدم آلاف الحسابات المزيفة، وتهدف بشكل واضح تقويض الدعم الغربي لكييف، وتجتذب مقاطع الفيديو الخاصة بالحملة بشكل روتيني ملايين المشاهدات.
وتعرض المستخدمون في عديد من الدول الأوروبية لادعاءات كاذبة بأن مسؤولين أوكرانيين كبارًا وأقاربهم اشتروا سيارات أو فيلات فاخرة في الخارج بعد الغزو الروسي في فبراير 2022.
ولعبت مقاطع فيديو "تيك توك" المزيفة دورًا في إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف؛ في سبتمبر الماضي، وفقًا لابنته أناستاسيا شتاينهاوز.
وقالت "تيك توك" إنها أزالت أكثر من 12 ألف حساب مزيف مصدرها روسيا، بما في ذلك ما يقرب من 800 كشفت عنها "بي بي سي" بشكل مستقل.
وقالت ابنة وزير الدفاع الأوكراني المقال لبي بي سي، إنها اكتشفت حملة التضليل الروسية عندما تلقت مكالمة مفاجئة من زوجها أثناء إجازتها.
وتابعت بقولها "قال لي زوجي: حسنًا، لديك الآن فيلا في مدريد، وأرسل لي رابطاً لمقطع فيديو على تيك توك، به صوت خاص بي مزيف عن طريق الذكاء الاصطناعي، يقول إنني اشتريت منزلاً في العاصمة الإسبانية".
وأوضحت، لكن في صباح اليوم التالي، أرسل لها زوجها مقطعاً مماثلاً على "تيك توك"، تزعم فيه أنها اشترت فيلا على شاطئ الريفييرا الفرنسية، وتم تداول مقاطع الفيديو بين أصدقائها قبل أن يصل أخيرًا إلى زوجها.
وتقول شتاينهاوز إنها لا تمتلك عقارات في إسبانيا أو فرنسا أو "في أي مكان آخر خارج أوكرانيا".
وتتبعت هيئة الإذاعة البريطانية أيضًا صور المنازل في مدريد وكان إلى موقعين إلكترونيين محليين للعقارات، وكانا كلاهما لا يزالان معروضين للبيع.
واستهدفت مقاطع فيديو أخرى والدها بشكل مباشر.
وتنتمي مقاطع الفيديو المرسلة إلى شتاينهاوز إلى شبكة واسعة مقرها روسيا من حسابات "تيك توك" المزيفة التي تتظاهر بأنها مستخدمين حقيقيين من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإسرائيل وأوكرانيا.
وباستخدام مزيج من عمليات البحث عن الهاشتاج وتوصيات "تيك توك" الخاصة، تمكنت خدمة BBC Verify من تتبع مئات مقاطع الفيديو المماثلة التي تستهدف العشرات من المسؤولين الأوكرانيين.
واستخدمت الحسابات التي نشرتها صورًا شخصية مسروقة، بما في ذلك صور المشاهير، مثل سكارليت جوهانسون وإيما واتسون وكولين فاريل.
ومع عدد قليل من الاستثناءات، نشروا مقطع فيديو واحدًا فقط لكل منهم، وهو تكتيك يقول "تيك توك" إنه جديد ويهدف إلى تجنب الكشف والتلاعب بنظام النظام الأساسي للتوصية بمقاطع الفيديو للمستخدمين.
ويبدو أن الجهود كانت منسقة، وفقا لـ"بي بي سي"، ففي بعض الأحيان تم إصدار مقاطع فيديو بوساطة حسابات مختلفة في نفس اليوم وتضمنت نصوصًا متطابقة أو متشابهة جدًا.
وأثناء التحقيق، وجدت "بي بي سي" أدلة تحقق ظرفية متسقة تشير إلى أصل روسي محتمل للشبكة.
وشمل ذلك الأخطاء اللغوية النموذجية للمتحدثين باللغة الروسية، بما في ذلك بعض العبارات الروسية التي لا تستخدم في اللغات الأخرى.
كما احتوت عديداً من مقاطع الفيديو على روابط لموقع ويب سبق أن كشفته شركة ميتا كجزء من شبكة مرتبطة بروسيا تنتحل صفة مواقع إخبارية غربية مشروعة.
واستهدف عديد من مقاطع الفيديو التي حللتها "بي بي سي"، وزير الدفاع الأوكراني المقال والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين آخرين، وصوّرتهم على أنهم مهووسون بالمال وغير مهتمين بالأوكرانيين العاديين أو المجهود الحربي.
وتعتقد شتاينهاوز أن هذا التنقيط المستمر من التلميحات لعب دوراً في طرد والدها: "لقد أثر ذلك في حياة والدي وحياته المهنية".
وقالت ستاينهاوز إن مقطع فيديو واحداً ربما لم يكن له أي تأثير، ولكن "عندما يتم بثه خمس مرات من أجزاءٍ مختلفة من العالم ومن داخل البلاد، يبدأ في العمل".
وفقد ريزنيكوف وظيفته وسط حملة لمكافحة الفساد وعدد من الفضائح في وزارة الدفاع شملت شراء سلع ومعدات للجيش بأسعار مبالغ فيها، ومع ذلك، لم يتم اتهامه شخصياً بالفساد.
وقال رومان أوسادشوك من مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، والذي حقق في الشبكة بالتعاون مع بي بي سي، إن الحسابات المزيفة التي تستهدف الأوكرانيين كانت تحاول تقويض ثقتهم بقيادة البلاد.
وأضاف: "إنهم يحاولون جعل أوكرانيا أقل مرونة بطريقة ما، وجعل المجتمع الأوكراني يتوقف عن قتال الروس".
يقول رينيه ديريستا، مدير الأبحاث الفنية في مرصد ستانفورد للإنترنت، إن تركيز مقاطع الفيديو على الفساد في المجهود الحربي في أوكرانيا كان يستهدف الغرب بشكل خاص.
وتابع بقوله "كل هذه الأشياء المختلفة التي يزعمونها حول المسؤولين الأوكرانيين، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الدعم المستمر، وخاصة من قِبل الدول الأوروبية للمجهود الحربي الأوكراني".