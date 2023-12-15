اتهامات لروسيا بشن حملة دعائية على "تيك توك" لنشر معلومات مضللة حول الحرب في أوكرانيا

وأوضحت، لكن في صباح اليوم التالي، أرسل لها زوجها مقطعاً مماثلاً على "تيك توك"، تزعم فيه أنها اشترت فيلا على شاطئ الريفييرا الفرنسية، وتم تداول مقاطع الفيديو بين أصدقائها قبل أن يصل أخيرًا إلى زوجها.