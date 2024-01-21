اضطرت شركة توصيل الطرود البريطانية "DPD" إلى تعليق جزء من برنامج الدردشة الآلي عبر الإنترنت الخاص بها، بعدما انقلب على الشركة وهاجمها.
وأدى تحديث جديد للبرنامج المسؤول عن الإجابة على استفسارات العملاء إلى سلوك غير متوقع له، ومن ضمنه الشتائم وانتقاد الشركة.
ووصف روبوت الدردشة "DPD" بأنها أسوأ شركة توصيل في العالم، مضيفًا: "لن أرشحها لأي شخص".
ووفقًا لـ"بي بي سي"، جاء سلوك الذكاء الاصطناعي غير المنتظم، بعد أن نفذت شركة التوصيل "Dynamic Parcel Distribution" تحديثًا للنظام، مما دفع برنامج الدردشة الآلي إلى الانحراف.
وقالت "DPD" في بيان للشبكة البريطانية: "حدث خطأ بعد تحديث النظام أمس، وتم تعطيل عنصر الذكاء الاصطناعي على الفور، ويتم تحديثه حاليًا".