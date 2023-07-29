17 ألف راكب يتضرّرون.. الطيران البلجيكي يُصاب بالشلل نتيجة إضراب الطيّارين

وقالت إدارة المطار لوكالة "فرانس برس": سيتأثر نحو 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28 بالمئة من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين.