17 ألف راكب يتضرّرون.. الطيران البلجيكي يُصاب بالشلل نتيجة إضراب الطيّارين

تسبّب إضراب طيّاري شركة "راين إير" في بلجيكا عن العمل، في إلغاء نحو 96 رحلة واصلة ومغادرة من مطار شارلوروا يومَي السبت والأحد.
وقالت إدارة المطار لوكالة "فرانس برس": سيتأثر نحو 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28 بالمئة من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين.
وينتقد طيّارو "راين إير" في بلجيكا، عدم رغبة الشركة الأيرلندية في احترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
وتتهم نقابات الطيّارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي، وبتحقيق أرباحٍ بفضل "الإغراق الاجتماعي" الذي يُوجد منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.