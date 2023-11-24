من مسجد شبه مدمر.. شاهد: أول صلاة جمعة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وحرص عشرات المصلين على إقامة صلاة الجمعة التي حرموا منها نحو شهرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر، وعلى الرغم من حالة المسجد الذي سقط سقفه وجدرانه، وظهر متضرراً بشدة بعد قصف عدواني غاشم، إلا أن المصلين حضروا بالعشرات لذكر الله.